Kulu\'da Arpa Tarlasındaki Yangın Paniğe Neden Oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde arpa ekili tarlada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Fevziye Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö.'ye ait arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, çevredeki ekili alanlara sıçramasını önledi. Kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaklaşık 4 dekarlık arpa ekili alan zarar gördü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA