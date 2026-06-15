Konya'da park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Konya'da park halindeki otomobil yandı

Konya\'da park halindeki otomobil yandı
15.06.2026 14:36  Güncelleme: 14:46
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Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E.'ye ait park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Konya, Kulu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

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