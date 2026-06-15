Konya\'da park halindeki otomobil yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kulu ilçesi Alparslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.E.'ye ait park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA