Konya'nın Kulu ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Yeni Mahalle Yaşardoğu Caddesi 138530 Sokak'ta bulunan bir çiftlikte çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.A.'ya ait içerisi saman balyaları ile dolu olan ve büyükbaş hayvan bağlı olan samanlıkta kurumuş otların tutuşması sonucu yangın başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında maddi zarar meydana geldi. - KONYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kulu'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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