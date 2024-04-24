Kum boşaltan tır dorsesi yan yattı

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Kum boşaltan tır dorsesi böyle yan yattı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, inşaata kum indiren Tır devrildi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Akçay Mahallesi Fen Lise yanında bulunan inşaatta kum indiren Tır, sürücüsünün dorseyi fazla kaldırması neticesinde dorse hidroliği kırıldıktan sonra yan devrildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.