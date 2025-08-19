Kumru\'da Otomobil Ormana Yuvarlandı: 3 Yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde otomobilin ormanlık alana yuvarlandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Çizme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat B.'nin kullandığı ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt tarafında bulunan ormanlık alana yuvarlandı. İhbar üzerine olay yeri sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan diğer 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU