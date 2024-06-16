Kurban Bayramı'nda Kendini Yaralayan Vatandaşlar Hastanelere Akın Etti

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Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da kurbanlık hayvan keserken kendini yaralayan vatandaşlar hastanenin yolunu tuttu.

Samsun'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan vatandaşlar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi üzerine hayvan devrilmesi sonucu bacağı kırarken kimisi ise iple veya bıçakla kendini yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti. - SAMSUN