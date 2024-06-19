Kurban Bayramında 167 Vatandaş Kendini Yaraladı - Son Dakika
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Kurban Bayramında 167 Vatandaş Kendini Yaraladı

Kastamonu'da Kurban Bayramı süresince kurban kesmek isteyen 167 vatandaş, kendilerini yaralayarak hastanelere başvurdu. Yaralanmaların genellikle el, kol ve parmaklarda olduğu ve durumunun ağır olmadığı belirtildi.

19.06.2024 17:49
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Kastamonu'da Kurban Bayramında kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 167 vatandaş, soluğu hastanede aldı.

Kurban Bayramı'nda bayram namazından sonra kurbanını kesmek isteyen acemi kasaplar kendilerini yaralayarak acil servislere akın etti. Kurban Bayramı süresince Kastamonu'da 167 kasabın kendini yaralayarak hastanelere başvurduğu öğrenildi. Yaralanmaların el, kol ve parmak yaralanması olduğu ve durumu ağır yaralının olmadığı belirtildi.

Bu çerçevede Kastamonu'nun Abana ilçesinde 4, Araç ilçesinde 4, Azdavay ilçesinde 2, Bozkurt ilçesinde 2, Cide ilçesinde 10, Çatalzeytin ilçesinde 5, Daday ilçesinde 4, Devrekani ilçesinde 10, Hanönü ilçesinde 2, İhsangazi ilçesinde 2, Küre ilçesinde 2, Pınarbaşı ilçesinde 10, Şenpazar ilçesinde 4, Taşköprü ilçesinde 15, Tosya ilçesinde 52 ve merkez ilçede 39 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak bulundukları yerlerdeki hastanelere müracaat ederek tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurban Bayramında 167 Vatandaş Kendini Yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramında 167 Vatandaş Kendini Yaraladı - Son Dakika
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