Kurşun Patladı: 1 Ağır Yaralı

Erzincan'da meydana gelen olayda, ocakta eritilmeye çalışılan kurşunun patlaması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Mimarsinan Mahallesi 1206. Sokak'taki bir apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan 43 yaşındaki Muhammet A., ocakta kurşun eritmeye çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN