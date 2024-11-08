Kurtalan\'da 16 Öğrenci Zehirlendi

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yatılı okulda 16 öğrenci, yedikleri yemek sonrası zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan Ekspres Anadolu Lisesine ait yurtta dün gece 16 öğrenci yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla öğrenciler Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin tedavisinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT