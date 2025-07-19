Kurtalan\'da Hafriyat Kamyonu Trafiği Tehdit Etti

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek trafiği tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Kurtalan ilçesinde yaşandı. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, karşı şeride geçerek trafiği tehlikeye attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kurtalan ilçesinde 10 Haziran'da yaşanan feci kazada gençlerin içinde bulunduğu araç iddiaya göre karşı şeride kontrolsüzce giren bir hafriyat kamyonuyla çarpışmış, Bünyamin Pektaş ve Oruç Eviz isimli gençler hayatını kaybetmişti. Vatandaşlar, bölgede gerekli denetimlerin yapılıp önlem alınmasını istedi. - SİİRT