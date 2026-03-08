Kurtalan\'da Kamyon Kazası

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon yol kenarına savruldu.
Edinilen ilk bilgilere göre kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
