Kurtalan'da Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtalan'da Trafik Denetimleri Artırıldı

06.06.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde trafik güvenliği için denetimler artırıldı, birçok araca ceza kesildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, trafik güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik denetimler artırıldı. Uygulamada çok sayıda araç ve motosiklet kontrol edildi.

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamalarında özellikle plakasız ve çevreye rahatsızlık verdiği değerlendirilen motosikletler üzerinde duruldu. Gün boyu süren denetimlerde yaklaşık 20 motosiklet yediemine çekilirken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 60'a yakın araca idari para cezası uygulandı. İlçe genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, trafik kurallarına uyulması konusunda da bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar ise emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, uygulamaların trafik güvenliği ve kamu huzuruna katkı sunduğunu ifade etti.

Yetkililer, yaz dönemi boyunca benzer denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kurtalan, Trafik, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurtalan'da Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti İlkokul öğrencilerinin tartışmasında anne 10 yaşındaki çocuğu darp etti
Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu Yemek bırakmak için kocasının araç tamir atölyesine geldi, motor ustası oldu
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda hava kaçağı alarmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı alarmı
Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı Kadın esnafa bıçak çekti, dondurma dolabına çarpıp yere kapaklandı
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı Bakan Gürlek, 15 bin yeni personel alımının ayrıntılarını açıkladı

21:30
Anlaşma tamam Samet Akaydin, Trabzonspor yolcusu
Anlaşma tamam! Samet Akaydin, Trabzonspor yolcusu
20:37
Toplam değerleri 4 milyar doları aşıyor Hepsi birden Monako limanına demirledi
Toplam değerleri 4 milyar doları aşıyor! Hepsi birden Monako limanına demirledi
20:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Gönül Dağı“ sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Gönül Dağı" sürprizi: Pınar Süer o anları paylaştı
20:16
Niğde’de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü
Niğde'de etkili olan yağışın ardından 3 araç sele kapıldı, 1 kişi öldü
20:02
Kim Kardashian, Lewis Hamilton’ı Monako’da yalnız bırakmadı
Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı
19:00
Bahçeli: Rahmi Koç’a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 21:39:24. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtalan'da Trafik Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.