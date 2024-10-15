Kurtlar, 66 Koyunu Telef Etti - Son Dakika
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Kurtlar, 66 Koyunu Telef Etti

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Sivas'ta bir besici, kurt saldırısı sonucu 66 koyunun boğularak telef olduğunu bildirdi.

15.10.2024 10:16
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Kurtlar tarafından 66 koyunu telef edilen besici: "Bütün hayvanları boğmuş"

SİVAS - Sivas'ın Gözmen Köyü'nde kurt saldırısı sonucu ağıldaki 66 koyunu telef olan besici, "Kurt yemiş. Bütün hayvanları boğmuş" dedi.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Gözmen köyünde yaşandı. Besici Selim Kılıçoğlu, sabah ağıla gittiğinde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Koyunlarının yerde hareketsiz yattığın gören Kılıçoğlu'nun durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 66 koyunun kurt saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da besiciyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Telef olan 66 koyun ise kepçeyle ağıldan çıkarılıp römorka yüklenerek güvenli bir noktada gömüldü.

"Köpeklerin havladığını duydum ama tilki sandım"

Besici Selim Kılıçoğlu, köpek seslerini duyduğunu fakat çok fazla önemsemediğini söyleyerek, "Saat 03.15'te hayvanların olduğu ağıla geldim. O saatlerde geldim baktım hiçbir şey yok, ondan sonra geri döndüm. Tekrar sabah 06.30 gibi geldim. Baktım ki kapıya vurmuşlar, hayvanlar ürkmüş. Hepsi bir köşeye sığınmış. Kurt yemiş. Bütün hayvanları boğmuş. 15 tane yaralı var. Köpeklerin havladığını duydum ama tilki sandım, çok önemsemedim. 66 hayvan telef oldu. İl Tarım Müdürümüz geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kurtlar, 66 Koyunu Telef Etti - Son Dakika

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