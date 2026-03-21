Tunceli'nin Pertek ilçesinde ağıldan kaçan 5 küçükbaş hayvan kurtların saldırısı sonucu telef oldu.
Olay, Pertek ilçesine bağlı Günboğazı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serdar Durmuş'a ait ağıldan koyun ve keçilerden oluşan 7 küçükbaş hayvan kaçtı. Sabah saatlerinde ağıla giden Durmuş, hayvanlarının eksik olduğunu fark ederek durumu köydeki vatandaşlara bildirdi. Vatandaşlarla birlikte kırsal alanda yapılan aramalarda 5 küçükbaş hayvanın kurt saldırısı sonucu telef olduğu tespit edildi. Kayıp olan 2 küçükbaş hayvanı arama çalışmaları sürüyor. - TUNCELİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Kurtlar Tunceli'de 5 Hayvanı Telef Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?