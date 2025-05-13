Kuryenin Ailesi: Bu Bir Cinayet - Son Dakika
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Kuryenin Ailesi: Bu Bir Cinayet

Alkollü sürücü tarafından öldürülen kuryenin ailesi, adalet talep ediyor.

13.05.2025 18:43
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Trafik kazasında vefat eden kuryenin ailesi: "Bu bir cinayet, katliam"

ANKARA - Ankara'da alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden kuryenin ailesi, çarpan sürücünün cinayet suçundan yargılanması gerektiğini talep ederek hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Kaza, 10 Mayıs akşamı Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, alkol etkisindeki sürücü, süratli kullandığı otomobiliyle Erturulbey Caddesi üzerinde kurye Soner Demir'in kullandığı motosiklete çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Demir gözyaşları arasında toprağa verilirken, güvenlik kameralarına yansıyan kazaya neden olan sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kuryenin ailesi ise söz konusu sürücünün tamamen kusurlu olduğunu ve daha önce de benzer bir suça karıştığını ileri sürdü. Cinayet suçundan yargılanmasını istedikleri sürücü hakkında her tülü hukuki haklarını kullanacaklarını ifade eden acılı aile, soruşturmanın da sonuna kadar takipçileri olacaklarını kaydetti.

"Sorumlunun cezasını çekmesi için elimden geleni yapacağım"

Hayatını kaybeden Soner Demir'in eşi Fatma Demir: "İçimizi yaktılar. İki çocuğumu öksüz bıraktılar. Kocamın suçu, günahı yoktu. Eşime arkadan çarpmış sürücü. Taklalar atıp vefat etmiş. Çarpan kişi yüzde yüz kusurlu. Başka canları yakmasın. Cezasını çeksin. Çarpan kişi o sırada alkollüymüş. Eşim suçsuz yere öldü. Çok kötüyüm. Anlatılacak gibi değil bu durum. Ölüm haberini arkadaşlarından aldım. Kapıda arkadaşlarını görünce hemen anladım zaten bir şey olduğunu. Kocam kendi halinde zararsız biriydi. 6 seneye yakındır kurye olarak çalışıyordu. Sonuna kadar şikayetçiyim. Suçlu cezasını çeksin. Acımız çok yeni. Eşimin çok umutları vardı. Çocuklarına düşkündü, okumalarını ve mezun olmalarını görmek istiyordu. Hiçbirini göremeyecek. Sorumlunun cezasını çekmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

"Bu bir cinayet, katliam"

Demir'in kayınpederi Aslan Yıldırım: "Soner çok dürüst, emekçi ve çalışkan bir insandı. Çocuklarına düşkündü. Çok mütevazı bir adamdı. Alkollü bir genç sürücü o sırada yarışıyormuş. Damadıma çarpmış. Bizi aradılar, hastaneye gittik. Vefat etmişti. Çok üzgünüz. Torunlarım sıkıntıda. Bu bir cinayet, katliam. Geri de kalanlar da yok oldu, gelecekleri mahvoldu. Kanunen ne hakkımız varsa arayacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ölmek istemiyoruz"

Olayla ilgili konuşan Başkent Motosikletli Kuryeler Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Kadir Acar ise,

"Acımız çok taze, çok büyük. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla sürücü süratli, alkollü ve yaşı küçük biriymiş. Daha öncede alkollüyken bir kazaya karışmış. Bunun basit bir trafik kazası olarak değerlendirilmesini istemiyoruz. Kuryeciler olarak sürekli ölüm haberi almaktan çok üzülüyoruz. Günde birden fazla kurye kazası oluyor ve bazıları ölüyor. Ölmek istemiyoruz. Geçim derdinde olan bir ağabeyimizin böyle bir kazaya kurban gitmesi bizleri derinden üzdü. Bunun basit bir kaza olmadığı, sorumlunun cinayetle, kasten öldürme suçuyla yargılanmasını istiyoruz. Tek talebimiz budur. Diğer meslektaşlarımızın da ölmesini istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuryenin Ailesi: Bu Bir Cinayet - Son Dakika

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