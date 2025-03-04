Kuşadası Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Kuşadası Belediyesi\'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, belediye görevlilerinin adına yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Vatandaşların bu tür aramalara itibar etmemeleri ve şikayette bulunmaları gerektiğini belirtti.

04.03.2025 18:15  Güncelleme: 18:17
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Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Atak tarafından yapılan açıklamada, "Dolandırıcılık amacı taşıyan bazı kötü niyetli kişilerin Kuşadası Belediye Başkanı ve Başkan yardımcılarının adını kullanarak vatandaşlarımızın arandığı ve çeşitli gerekçelerle para ve yardım talebinde bulunulduğu belirlenmiştir. Vatandaşlarımızın bu tip aramalara itibar etmemeleri önemle rica olunur" denildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak "Kuşadası Belediyesi'nin farklı kademelerinde görev yapan yöneticilerinin veya çalışanlarının vatandaşları arayarak bu tür taleplerde bulunmasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, "Belediyemizde gerek yönetici gerekse de farklı kademelerdeki görevlilerin, vatandaşları arayarak para ve yardım talebinde bulunması kesinlikle söz konusu değildir. Dayanışmanın ve yardımlaşmanın en müstesna ayı olan Ramazan ayında yine benzer şekilde art niyetli kişiler tarafından belediyemiz adına istenen taleplerin, kurumumuzla hiç bir ilişkisi yoktur. Yardımsever hemşehrilerimizin kötü niyetli kişilere itibar etmemesi, benzer girişimlere maruz kalanların da acilen kurumumuza, adli mercilere veya kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemle rica olunur. Konuyla ilgili gelen şikayetler doğrultusunda belediyemiz tarafından da savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Adli makamların da durumun takipçisi olacağından eminiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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