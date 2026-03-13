Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması: Belediye Başkanı Ömer Günel'in de arasında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ile Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kuşadası Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' suçları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar sonucunda incelenen hesap hareketleri gerekçesiyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Kuşadası Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, Belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, Kuşadası eski Spor Kulübü Başkanı ve iş adamı Ferdi Zenginoğlu ve iş adamı Hüseyin Kabasakal hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma çerçevesinde Aydın, İzmir ve Antalya olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 6 şüpheli de gözaltına alındı. - İSTANBUL