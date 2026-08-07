Kuşadası'nda Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı

Kuşadası\'nda Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı
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Jandarma, plajda çanta çalan hırsızı yakaladı; çok sayıda çalıntı eşya ve silah ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahil hattında meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri, plajda vatandaşlara ait çantaları çaldığı belirlenen seri hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde, eşyaları gizlediği bölgede ve aracında yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı eşyanın yanı sıra av tüfeği, pala, bıçak ve sahte askeri personel yakınlık kimlik kartı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Güzelçamlı Mahallesi sahil hattında meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında seri hırsızlık yaptığı değerlendirilen T.O. (47) isimli şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüphelinin üzerinde, çalıntı eşyaları gizlediği bölgede ve kullandığı araçta yapılan aramalarda çok sayıda altın ziynet eşyası, cep telefonu, nakit para, kredi kartları, kimlik kartları ile çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca bir av tüfeği, fişek, pala, bıçak ve sahte askeri personel yakınlık kimlik kartı bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli T.O. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Jandarma, Kuşadası, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Hırsızlık Şüphelisi Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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