Kuşadası\'nda Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmada, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası'nda aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. (39) yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN
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