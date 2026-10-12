Kuşadası'nda jandarma, çeşitli suçlardan aranan 11 hükümlüyü cezaevine gönderdi - Son Dakika
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Kuşadası'nda jandarma, çeşitli suçlardan aranan 11 hükümlüyü cezaevine gönderdi

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Kuşadası\'nda jandarma, çeşitli suçlardan aranan 11 hükümlüyü cezaevine gönderdi
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Kuşadası'nda jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda hırsızlık, yaralama, hakaret ve kamu malına zarar verme gibi çeşitli suçlardan aranan 11 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlüler, adli işlemlerinin ardından kapalı ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık, yaralama, hakaret ve kamu malına zarar verme gibi çeşitli suçlardan aranan 11 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, farklı suçlardan aranan toplam 11 hükümlü yakalandı. Yakalanan şahısların hırsızlık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, 2313 Sayılı Kanun'a muhalefet, borçlunun ödeme şartını ihlal, kadına karşı basit yaralama, kamu malına zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve hakaret suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan arandıkları öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 11 hükümlü, gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Kaynak: İHA
HırsızlıkJandarmaKuşadası3. SayfaGüvenlikGüncelKamuSuçSon Dakika

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