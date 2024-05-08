Kuşadası'nda kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kuşadası'nda kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Kuşadası\'nda kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyon sonucunda, kasten öldürme suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.05.2024 12:29
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği'nin yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde, ilçe genelinde devam eden suçluların yakalanması amacıyla yapılan çok yönlü ve titiz çalışmalar sonuç verdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonrasında, çalışmalar daha da genişletildi. Kasten Öldürme suçundan aranan E.E. isimli şahıs, Camiatik Mahallesi'nin ara sokaklarında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kuşadası'nda kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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