Kuşadası\'nda kasten öldürme suçundan aranan şahıs yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan bir şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği'nin yürüttüğü başarılı operasyonlar neticesinde, ilçe genelinde devam eden suçluların yakalanması amacıyla yapılan çok yönlü ve titiz çalışmalar sonuç verdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonrasında, çalışmalar daha da genişletildi. Kasten Öldürme suçundan aranan E.E. isimli şahıs, Camiatik Mahallesi'nin ara sokaklarında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN