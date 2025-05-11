Kuşadası\'nda Öğrencilere Jandarma Eğitimi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, kendilerini ziyaret eden 50 öğrenciyi bilgilendirdi.

Aydın'da eğitim gören 50 üniversite öğrencisi ve TEMA Vakfı gönüllüleri, Kuşadası Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere Milli Parkın Tanıtımı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan 2025 Yılı Kuşadası İlçe İdare Kurulu kararları, doğa sevgisi, orman, çevre ve yaban hayatının korunması konularında bilgilendirme yapılırken, uygulamalı olarak eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. - AYDIN