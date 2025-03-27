Kuşadası\'nda Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı/kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, muhtelif miktarda kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 3 adet akıllı telefon ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN