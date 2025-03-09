Kuşadası'nda Yayaya Otomobil Çarptı

Kuşadası'nda otomobilin yayaya çarpma anı kamerada

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan N.B.'ye (13), otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kıza aracın çarptığı anlar, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 14: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan N.B.'ye iddiaya göre kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan D.D.'nin kullandığı 09 AOC 759 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola düşen genç kız yaklaşık 30 metre sürüklendi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen genç kız, durumunun ağırlaşması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü D.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kaza ise çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.