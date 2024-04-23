Kuşadası\'ndaki Restoran Silahlı Saldırı Sonrası Ticari Faaliyetten Men Edildi

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Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre hesap yüzünden çıkan tartışmada, 6 kişilik gurup tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılan restoran, Kuşadası Kaymakamlığı'nın aldığı kararla 30 gün süreyle ticari faaliyetten men edildi. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kararı uygulayarak restoranı mühürledi.

Kuşadası'na bağlı Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda 19 Nisan gecesi, iddiaya göre, 3 kadın ve 3 erkekten oluşan bir grup, alkol aldıktan sonra işletme çalışanları ve yetkilileriyle hesap yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından restorandan ayrılan grup, daha sonra geri gelerek, yanlarında getirdikleri uzun namlulu silahlarla restorana ve havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, Ö.K., B.S., T.K., Z.S., C.K. ve D.İ., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden T.K., Z.S., C.K. ve D.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.K. ve B.S. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklama yapmıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuşadası'nda 19 Nisan'da yaşanan silahlı kavga olayıyla ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, olaya ilişkin bilgi ve görüntüleri paylaşarak, "Masum insanların hayatını riske atanlara, halkımızın huzurunu kaçıranlara asla izin vermeyeceğiz" mesajını vermişti.

Olaydan sonra harekete geçen Kuşadası Kaymakamlığı, işletmeyi 30 gün süreyle ticari faaliyetten men etme kararı aldı. Yapılan tebligatın ardından bugün akşam saatlerinde Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmeye giderek mühürleme işlemini gerçekleştirdi. - AYDIN