Kütahya’da İRAP 2027-2031 dönemi için hazırlıklar değerlendirildi - Son Dakika
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Kütahya’da İRAP 2027-2031 dönemi için hazırlıklar değerlendirildi

Kütahya’da İRAP 2027-2031 dönemi için hazırlıklar değerlendirildi
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Kütahya'da İRAP 2027-2031 dönemi Üst Düzey Yöneticileri Bilgilendirme Toplantısı Vali Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 17 Ağustos Marmara Depremi anıldı, afetlere karşı önleyici tedbirler ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Kütahya İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) 2027-2031 dönemine yönelik Üst Düzey Yöneticileri Bilgilendirme Toplantısı, Vali Musa Işın'ın katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü TAMP Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Hava Er Eğt. Tugay ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile AFAD yetkilileri katıldı. Programda, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar anıldı. Deprem temalı video gösteriminin ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ayrıca Hayat 112 Acil Mobil Uygulaması hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantının devamında İRAP'ın 2022-2026 döneminde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken, 2027-2031 döneminde yapılacak güncellemeler, tamamlanamayan eylemler ve yeni dönemde uygulanması planlanan çalışmalar ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerileri de alındı.

Konuşmasına 17 Ağustos Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Vali Musa Işın, Türkiye'nin yaşanan depremlerden önemli dersler çıkardığını belirtti. 6 Şubat depremlerinin geniş bir coğrafyayı ve milyonlarca insanı etkileyen büyük bir felaket olduğunu ifade eden Işın, devletin imkanlarıyla deprem bölgesinde kapsamlı bir yeniden inşa çalışmasının sürdürüldüğünü söyledi.

Kütahya'nın deprem, orman yangını, heyelan, kaya düşmesi ve madencilik faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çeşitli risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Vali Musa Işın, tüm kurumların afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini kaydetti. Afetlerde can ve mal kayıplarını azaltmanın öncelikle önleyici tedbirlerden geçtiğine dikkat çeken Işın, belediyeler ile İl Özel İdaresinin imar ve yapılaşma süreçlerinde mevzuatı titizlikle uygulaması gerektiğini belirtti. Köylerde yaşayan ve maddi imkanları sınırlı vatandaşlara proje ve ruhsatlandırma işlemlerinde kolaylık sağlanmasının önemine de değinen Işın, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Musa Işın, "Hepimiz bu işin sorumlusuyuz. Afetlere karşı hassasiyetimizi en üst seviyede tutmalı, kurumlarımız arasındaki iş birliğini güçlendirerek gerekli önlemleri zamanında almalıyız" dedi.

Toplantının sonunda Vali Musa Işın, çalışmalarından dolayı AFAD İl Müdürü İsmail Özkan ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Politika, 3. Sayfa, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya’da İRAP 2027-2031 dönemi için hazırlıklar değerlendirildi - Son Dakika

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