Kütahya\'da fırtına ve aşırı rüzgâr ağaçları devirdi

Kütahya'da etkili olan aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın dalları gövdelerinden koparak çevreye savruldu.

Kentte saatteki hızı 50-75 kilometreye ulaşan aşırı rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Dumlupınar, Bölücek, İnköy ve Alipaşa mahallelerinde devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kaldırıldı. Çalışmalar sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak belediye ekiplerine destek verdi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ise ağaçtan kopan parçaların yol kenarındaki yaya kaldırımı ile bariyerlerde hasara yol açtığı öğrenildi. Gün içerisinde kent genelinde 7 ağacın devrildiği bildirildi. İnköy Mahallesi'ndeki ağaç devrilmesi ise elektrik tellerinin zarar gördüğü belirtildi.

Devrilen ağaçlar, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kaldırılarak yollar yeniden trafiğe açıldı.

Kentte aşırı rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. - KÜTAHYA