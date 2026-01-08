Kütahya'da fırtına ve aşırı rüzgâr ağaçları devirdi - Son Dakika
Kütahya'da fırtına ve aşırı rüzgâr ağaçları devirdi

08.01.2026 10:31  Güncelleme: 10:40
Kütahya'da saatteki hızı 50-75 kilometreye ulaşan aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle birçok ağaç devrilirken, belediye ekipleri zarar gören ağaçları kaldırmak için çalışmalara başladı. Devrilen ağaçlar, özellikle Dumlupınar, Bölücek, İnköy ve Alipaşa mahallelerinde etkili oldu.

Kütahya'da etkili olan aşırı rüzgar ve fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın dalları gövdelerinden koparak çevreye savruldu.

Kentte saatteki hızı 50-75 kilometreye ulaşan aşırı rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Dumlupınar, Bölücek, İnköy ve Alipaşa mahallelerinde devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kaldırıldı. Çalışmalar sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak belediye ekiplerine destek verdi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde ise ağaçtan kopan parçaların yol kenarındaki yaya kaldırımı ile bariyerlerde hasara yol açtığı öğrenildi. Gün içerisinde kent genelinde 7 ağacın devrildiği bildirildi. İnköy Mahallesi'ndeki ağaç devrilmesi ise elektrik tellerinin zarar gördüğü belirtildi.

Devrilen ağaçlar, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kaldırılarak yollar yeniden trafiğe açıldı.

Kentte aşırı rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
Fenerbahçe’nin yeni transferinden bomba Galatasaray talebi: Hemen beni götürün
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
Trump onu boşuna kaçırmamış Ülkenin neresini kazsan petrol ve altın fışkırıyor
