Kütahya\'da Azerbaycanlı anne-oğul uyuşturucuyla yakalandı

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Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü içerisinde yapılan kontrollerde, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen Azerbaycanlı anne-oğul tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü içerisindeki Ü.N. (46) ve A.N. (25) isimli Azerbaycan uyruklu anne-oğul olan şahısların yapılan kontrollerinde, 2 parça halinde toplamda 2 bin 82 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA