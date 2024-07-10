Kütahya\'da Bahçe Yangını: 20 Erik Ağacı ve Üzüm Bağları Zarar Gördü

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Kütahya'nın Emet ilçesinde bir bahçede çıkan yangın bitişikte bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 20 erik ağacı ve üzüm bağları zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çalcağıl köyünde bir bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına ihbar üzerine bölgeye gelen Emet Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın bitişikte bulunan eve sıçramadan söndürülürken, yangında bahçede bulunan 20 erik ağacı ve üzüm bağları zarar gördü. Yangında ayrıca bahçede bulunan çadır ve tadilat amaçlı tahtalarında yandığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA