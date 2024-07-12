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Kütahya'da bir şahıs evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Mahallesi Kılıçarslan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 55 yaşındaki Kamil Yüksel, hareketsiz şekilde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Yüksel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yüksel'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis tarafından soruşturma başlattı. - KÜTAHYA