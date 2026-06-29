Kütahya\'da Çömlek Fabrikasında Yangın

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz üretime başlamayan bir çömlek üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın fabrikada bulunan karton kağıtların henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada sadece küçük çaplı maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA