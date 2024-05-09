Kütahya'da Dolu Yağışı Meyve Ağaçları ve Sebze Bahçelerine Zarar Verdi - Son Dakika
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Kütahya'da Dolu Yağışı Meyve Ağaçları ve Sebze Bahçelerine Zarar Verdi

Kütahya\'da Dolu Yağışı Meyve Ağaçları ve Sebze Bahçelerine Zarar Verdi

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Ortaca köyünde meydana gelen dolu yağışı, meyve ağaçları ve sebze bahçelerine zarar verdi. Köy Muhtarı Sinan Yavuz, dolunun kalınlığının yer yer 5 santimetreyi bulduğunu belirtti. Ayrıca, Domaniç-Tavşanlı karayolunda da şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

09.05.2024 23:42
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Kütahya'nın Domaniç ilçesi Ortaca köyünde etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü.

Ortaca köyünde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları ve sebze bahçeleri zarar gördü. Ortaca köyünde sağanak yağışın ardından etkili olan ve yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı sonrası her tarafın beyaza büründüğünü söyleyen Köy Muhtarı Sinan Yavuz, "Yağan dolunun kalınlığı yer yer 5 santimetreyi buldu. Doludan meyve ağaçları, sebze bahçeleri, yonca ve fasulye ekili alanlar zarar gördü" dedi.

Bu arada Domaniç- Tavşanlı karayolunda şiddetli yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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