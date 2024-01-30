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Kütahya'da Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan Kişi Yakalandı

Tavşanlı ilçesinde düzenlenen e-sınavda kopya çekmeye çalışan bir kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada, kredi kartı şeklinde düzenlenmiş sim kart takılan kart, gizli kamera ve dinleme cihazı ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Kütahya\'da Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan Kişi Yakalandı
30.01.2024 - 15:01,
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmeye çalışan kişi yakalandı.

Tavşanlı'da düzenlenen e-sınavda, özel düzenekle kopya çekmeye çalışan bir kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Tavşanlı'da e-sınav formatında yapılan ehliyet sınavında, gizli kamera ve dinleme cihazıyla sınava giren bir şahıs daha önce yakalanmıştı.

Sınavda şüpheli davranışlarda bulunan Y.Y., Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada, şahsın üzerinde bulunan kredi kartı şeklinde düzenlenmiş sim kart takılan kart, gömlek düğmesi şekli verilmiş gizli kamera ve şahsın kulağında takılı böcek diye tabir edilen dinleme cihazı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Tavşanlı, Kütahya, Polisiye, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Ehliyet Sınavında Kopya Çekmeye Çalışan Kişi Yakalandı - Son Dakika


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