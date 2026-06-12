Kütahya'da Fabrikada İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Fabrikada İşçi Hayatını Kaybetti

12.06.2026 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da bir seramik fabrikasında bakım çalışması yapan işçi Mehmet Ünal, makine içinde hayatını kaybetti.

Kütahya'da bir fabrikada meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir seramik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taşeron firmada makine bakım işçisi olarak çalışan Mehmet Ünal (56), ham madde karıştırma değirmeninde bakım çalışması gerçekleştirdi. İşlem sonrası unuttuğu malzemeyi almak için yeniden değirmenin içine giren Ünal, geri dönmeyince arkadaşları kontrol amacıyla değirmenin bulunduğu bölüme gitti. İş arkadaşları, Ünal'ı makine içerisinde hareketsiz halde bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Mehmet Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk değerlendirmelere göre Ünal'ın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalışmaya başlayan ham madde karıştırma değirmeninin içerisinde kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ünal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fabrikada çalışanları ve yakınlarını yasa boğan olayla ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılırken, değirmenin hangi nedenle çalıştığı araştırılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Fabrikada İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Özkan Yalım’ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı 2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

20:40
Ülkeye girişi yasaklandı Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
20:34
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
18:37
Herkes Dünya Kupası’nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
17:18
Özgür Özel’den “Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü“ iddiası
Özgür Özel'den "Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 20:56:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Fabrikada İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.