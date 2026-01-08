Gediz'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, binalarda hasara sebep oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Gediz'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, binalarda hasara sebep oldu

Gediz\'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, binalarda hasara sebep oldu
08.01.2026 16:48  Güncelleme: 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Gediz ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, ağaçların devrilmesine ve binalarda maddi hasara yol açtı. Gediz Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları keserek ulaşımı normale döndürdü. Yetkililer vatandaşları hava muhalefeti konusunda uyardı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Öğlen saatlerinden itibaren hızını artıran fırtına, ağaçların devrilmesine ve binalarda maddi hasara sebep oldu.

Fırtınanın şiddetine dayanamayan ağaçlar, ilçenin farklı noktalarında yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda üzerlerine düşen dev ağaçlar düşen ve adeta hurdaya dönen araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Şans eseri olay anında araçların içinde kimsenin bulunmaması, muhtemel bir yaralanma veya can kaybının önüne geçti. Şiddetli rüzgar sadece ağaçları değil, binaları da vurdu. Bazı bölgelerde binaların dış cephe kaplamaları rüzgarın etkisiyle yerinden söküldü.

Olayın hemen ardından harekete geçen Gediz Belediyesi ekipleri, devrilen ağaçları keserek yollardan kaldırdı ve ulaşımı normale döndürmek için yoğun mesai harcadı. Belediye ekipleri, rüzgarın uçurduğu parçaları temizleyerek çevre güvenliğini sağladı.

Yetkililer, hava muhalefetinin devam edebileceği konusunda uyarılarda bulunarak vatandaşların Eski binaların ve sağlam olmayan çatıların altında durulmaması, Araçların ağaç altlarına park edilmemesi, Mecbur kalınmadıkça fırtınalı saatlerde dışarı çıkılmaması ve trafikte dikkatli olunması konularında uyarılarda bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Gediz Belediyesi, Hava Muhalefeti, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, 3-sayfa, Kütahya, Gediz, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Gediz'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, binalarda hasara sebep oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı Neden pas vermedin kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk bıçaklandı

17:34
Yıllar sonra ortaya çıkan video Herkes aynı detaya takıldı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:20
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR’lar otoyolda devrildi
Rüzgarın şiddetine tonlarca ağırlıktaki araçlar bile dayanamadı: TIR'lar otoyolda devrildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
15:45
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis’e sunulacak
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 17:40:09. #7.11#
SON DAKİKA: Gediz'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, binalarda hasara sebep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.