Kütahya\'da Gözaltına Alınan Kişi Sayıları Açıklandı

3.Sayfa

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce 2022, 2023 ve 2024 yılı ilk 4 aylık dönemde il merkezi nezarethanesinde gözaltına alınan kişi sayıları açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında gözaltına alınan şahıs sayısı 923, 2023 yılında 980, 2024 yılı (26.04.2024'e kadar) ise 307 olarak gerçekleşti. 2022 - 2023 yılları gözaltı sayısı karşılaştırması, 6.17 oranında artış meydana geldi.

2023 - 2024 yılları gözaltı sayısı karşılaştırması, 2023 yılı (26.04.2023'e kadar) gözaltına alınan şahıs sayısı 273, 2024 yılı (26.04.2024'e kadar) gözaltına alınan şahıs sayısı 307 olarak gerçekleşirken, yüzde 12.45 oranında artış oldu. - KÜTAHYA