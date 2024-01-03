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Kütahya'da Hırsızlık Olaylarında Yüzde 28 Azalma - Son Dakika
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Kütahya'da Hırsızlık Olaylarında Yüzde 28 Azalma

Kütahya'da 2023 yılında hırsızlık olaylarında 2022 yılına oranla yüzde 28 azalma gerçekleştiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, evden hırsızlık olaylarında yüzde 51,6 azalma, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığında yüzde 5,7 azalma, işyeri ve kurum hırsızlığında yüzde 40,4 azalma, motosiklet hırsızlığında yüzde 51,4 azalma, otodan hırsızlıkta yüzde 32,8 azalma, hayvan hırsızlığında yüzde 22,2 azalma ve yağma olaylarında yüzde 55 azalma sağlandığı belirtildi.

Kütahya\'da Hırsızlık Olaylarında Yüzde 28 Azalma
03.01.2024 - 10:23,  Güncelleme: 10:24
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Kütahya'da 2023 yılında hırsızlık olaylarında 2022 yılına oranla yüzde 28 azalma gerçekleştiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde asayiş olaylarını azaltmaya yönelik olarak yapılan uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucunda, 2022 - 2023 yılları hırsızlık olayları karşılaştırılmasında, 2022 yılında toplam 626 hırsızlık olayı, 2023 yılında toplam 451 hırsızlık olayı meydana geldi, hırsızlık olayları yüzde 28 azaldı. Evden hırsızlık olay karşılaştırmasında 2022 yılında 153 olay, 2023 yılında 74 olay meydana geldi, yüzde 51,6 azalma, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olay karşılaştırmasında 2022 yılında 35 olay, 2023 yılında 33 olay meydana geldi, yüzde 5,7 azalma, işyerinden ve kurumdan hırsızlık olay karşılaştırmasında 2022 yılında 109 olay, 2023 yılında 65 olay meydana geldi, yüzde 40,4 azalma, motosiklet hırsızlığı olay karşılaştırmasında 2022 yılında 74 olay, 2023 yılında 36 olay meydana geldi, yüzde 51,4 azalma, oto hırsızlığı olay karşılaştırmasında 2022 yılında 16 olay, 2023 yılında 17 olay meydana geldi, yüzde 6,3 arttı (Anahtarların kontak üzerinde unutulması), otodan hırsızlık olay karşılaştırmasında 2022 yılında 67 olay, 2023 yılında 45 olay meydana geldi, yüzde 32,8 azalma, hayvan hırsızlığı olay karşılaştırmasında 2022 yılında 9 olay, 2023 yılında 7 olay meydana geldi, yüzde 22,2 azalma ve yağma olay karşılaştırmasında 2022 yılında 40 olay, 2023 yılında 18 olay meydana geldi, yüzde 55 azalma sağlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Kütahya, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Hırsızlık Olaylarında Yüzde 28 Azalma - Son Dakika


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