Kütahya'da İl Halk Kütüphanesi'nde Tablet Çalan 12 Yaşındaki Çocuk Yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da İl Halk Kütüphanesi'nde Tablet Çalan 12 Yaşındaki Çocuk Yakalandı

Kütahya\'da İl Halk Kütüphanesi\'nde Tablet Çalan 12 Yaşındaki Çocuk Yakalandı

Kütahya'da bulunan İl Halk Kütüphanesi'nde çalışma odasından çalınan bir tabletin, yapılan araştırmalar sonucunda 12 yaşındaki A.A. tarafından çalındığı tespit edildi. Çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

23.08.2024 10:00
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Kütahya'da İl Halk Kütüphanesi içerisindeki çalışma odasından tablet çalan 12 yaşındaki çocuk yakalandı.

16 Ağustos 2024 tarihinde Alipaşa Mahallesi Devlet Hatun Caddesinde faaliyet gösteren İl Halk Kütüphanesi içerisindeki çalışma odasında meydana gelen müşteki O. Ç.(40) isimli şahsa ait 1 adet tabletin faili meçhul şahıs veya şahıslarca çalınması olayıyla ilgili olarak incelenen güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelinin A.A.(12) isimli Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olduğu tespit edildi. A. A. çalmış olduğu tablet ile yakalanarak gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da İl Halk Kütüphanesi'nde Tablet Çalan 12 Yaşındaki Çocuk Yakalandı - Son Dakika
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