Kütahya\'da İlkokulda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kütahya'da bir ilkokulun bodrum katında çıkan yangın, okulun diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Dün gece Cedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan Evliya Çelebi İlkokulu'nun bodrum katındaki temizlik malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına erken müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının okulun diğer bölümlerine sıçraması önlenirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.