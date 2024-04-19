Kütahya\'da İş Yerinden Çalınan Eşyaların Şüphelileri Tutuklandı

Kütahya'da bir iş yerinin önünden çanta içerisinde bulunan 3 bilezik, kimlik ve çeşitli malzemeleri çalan 2 hırsızlık zanlısı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kütahya Paşamsultan Mahallesinde faaliyet gösteren işyeri önünde Ş.Ç. (47) isimli şahsa ait çanta çalınmış ve hırsızlar kayıplara karışmışlardı.
Çanta içerisinden 3 adet bilezik, kimlik ve çeşitli malzemelerin çalınması olayının şüphelileri V.Ç. (20) ve C.E. (17) polisin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA
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