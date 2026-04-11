Tamir etmeye çalıştığı aracının altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
Tamir etmeye çalıştığı aracının altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Tamir etmeye çalıştığı aracının altında kalan şahıs hayatını kaybetti
11.04.2026 09:32  Güncelleme: 09:39
Kütahya'nın Emet ilçesinde 67 yaşındaki Ali Yavuz, kendi aracının altında ölü bulundu. Yapılan araştırmalara göre, aracın altında kalmasının sebebi tamir sırasında krikonun kayması olarak değerlendiriliyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde kayıp olarak aranan 67 yaşındaki şahıs, kendi aracının altında ölü bulundu. Şahsın tamir yapmaya çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı değerlendiriliyor.

Olay, Yaylayolu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Yavuz'dan (67) uzun süredir haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar neticesinde Yavuz'un cansız bedeni, Emet ilçesine bağlı Dereli köyü ile Tavşanlı ilçesine bağlı Değirmisaz köyü arasındaki tali yolda 45 AJB 880 plakalı aracının altında bulundu.

Kendi aracının altında kalarak hayatını kaybetmiş

Yavuz'un cenazesi, Emet Belediyesi itfaiyesine bağlı kaza kırım ekipleri tarafından aracın altından çıkarıldı. Yavuz'un cenazesi, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre Yavuz'un tamir yapmaya çalıştığı sırada krikonun kayması sonucu aracın altında kaldığı değerlendiriliyor. Yavuz'un cenazesinin ikamet ettiği Manisa'nın Soma ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Emet, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tamir etmeye çalıştığı aracının altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Tamir etmeye çalıştığı aracının altında kalan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
