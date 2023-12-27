Kütahya\'da Motosikletli Polis Timlerince Gara İsimli Kapsüller Ele Geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin üst ve eşya aramasında 56 adet galara isimli kapsül ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Gaybiefendi Mahallesinde yapılan çalışmalarda, G.E. (22) isimli şahsın yapılan üst ve eşya aramasında, 56 adet galara isimli kapsül ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA