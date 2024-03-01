Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Makaron Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Makaron Sigara Operasyonu

Kütahya\'da Motosikletli Polis Timlerince Makaron Sigara Operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin üst ve eşya aramasında, 500 paket içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Alipaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, Ö.E. isimli şahsın üst ve eşya aramasında, 500 paket (10 bin adet) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı.

01.03.2024 11:28
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin üst ve eşya aramasında, 500 paket içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Alipaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, Ö.E. isimli şahsın üst ve eşya aramasında, 500 paket (10 bin adet) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Makaron Sigara Operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince Makaron Sigara Operasyonu - Son Dakika
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