Kütahya\'da Motosikletli Polis Timlerince Uyuşturucu Operasyonu

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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst aramasında, iki parça halinde toplam 1.77 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Meydan Mahallesinde yapılan çalışmalarda M.O (32) isimli şahsın yapılan üst aramasında, iki parça halinde toplamda 1.77 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA