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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin üzerinde kurusıkı tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Fatih Mahallesinde yapılan çalışmalarda, O.A. (30) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 3 parça halinde toplamda, 1,57 gram esrar,1 adet kurusıkı tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA