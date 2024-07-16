Kütahya\'da okulun önündeki makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

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Kütahya'da bir okulun önündeki makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya'nın Domaniç İmam Hatip Lisesi önündeki makilik alanda çıkan yangın korkuttu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede okula doğru ilerleyen yangın, Domaniç Belediyesi İtfaiye ve kepçelerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıkan elektrik kabloları facianın boyutunu ortaya çıkardı. Yangının kopan tellerden kaynaklı olabileceği tahmin ediliyor. - KÜTAHYA