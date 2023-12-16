 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kütahya'da önleyici hırsızlık uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da önleyici hırsızlık uygulaması

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 101 şahıs, 67 araç ve 24 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulama sonucunda 1 aranan şahıs yakalandı, 2 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı, 1 kişiye kesici alet bulundurmak suçundan idari işlem uygulandı ve 1 kişiye çevreye rahatsızlık vermekten idari işlem yapıldı.

Kütahya\'da önleyici hırsızlık uygulaması
16.12.2023 - 08:11,
Abone Ol

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce mala karşı işlenen suçlara yönelik yapılan önleyici hırsızlık uygulamasında, 101 şahıs, 67 araç ve 24 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sultanbağı Mahallesi, Bölücek Mahallesi, Cemalettin Mahallesi, Gaybi Efendi Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Vefa Mahallesi ve Dumlupınar Mahallelerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, 101 şahıs, 67 araç ve 24 motosikletin sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.1 aranan şahıs yakalandı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 1 adet kesici alet ele geçirilen şahsa idari işlem uygulandı. Çevreye rahatsızlık veren 1 şahsa Kabahatler Kanununun ilgili maddesi uyarınca idari işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da önleyici hırsızlık uygulaması - Son Dakika


08:35
81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26
Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23
Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm
07:59
Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı
00:44
TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31
Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33
Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak

Son Dakika
08:35 81 ilde eş zamanlı operasyon! Arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı
08:26 Fenomen Danla Bilic, süper mini elbisesiyle yatakta poz verdi
08:23 Meteoroloji saat verip uyardı! 14 kent için sarı, 3 il için turuncu alarm
07:59 Oyuncu Seda Tosun ve Taner Ataş boşandı
00:44 TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemler maçlara çıkma kararı aldı
23:31 Çanakkale'de sağanak yağış sonucu bazı cadde ve sokaklar göle döndü
22:33 Dünyanın en büyük konteyner taşıma şirketi Maersk, Kızıldeniz'deki saldırılar nedeniyle bölgedeki seferlerini durdurdu
21:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Memur ve emeklisi için yüzde 50 civarında artış olacak
21:44 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli rehineyi öldürdü
21:44 Boru hattı patladı, sular metrelerce yükseğe fışkırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 09:16:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da önleyici hırsızlık uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement