Kütahya\'da Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçeleri arasında gençleştirme sahasında çıkan orman yangını, ekiplerin anında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekar alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Uzunçam ve Hisarcık ilçesi Şeyçakır köyleri arasında bulunan gençleştirme sahasında saat 15.40 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kulesinin ihbarı üzerine bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz, 2 su tankeri, Hisarcık ile Emet Belediyesi itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Yangında 10 dekar alan zarar gördü. - KÜTAHYA