Kütahya\'da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabalarıyla kısman kontrol altına alındı. Kütahya Valisi Musa Işın da bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti.

Yenikent Beldesi ile Hamzabey Mahallesi arasındaki yangının bir biçerdöverin çıkardığı kıvılcımla başladığı ve rüzgarın etkisiyle buğday tarlalarından ormanlık alana sıçradığı belirlendi. Yangının Hamzabey Mahallesi'ne ulaşmaması için ekipler zamanında ve etkili bir müdahale gerçekleştirdi, köyde herhangi bir hasar oluşmasının önüne geçildi.

Yangına müdahale amacıyla sahaya 32 arazöz, 27 hizmet aracı, 9 itfaiye aracı ve 25 iş makinesi olmak üzere toplam 112 kara aracı sevk edildi. Ayrıca 4 helikopterle havadan söndürme çalışmaları yürütüldü. Toplam 340 personelle yapılan çalışmalar sonucu yangın kısmen kontrol altına alınırken, söndürme ve soğutma işlemleri sürdürülüyor.

Yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Vali Musa Işın, yangının başlangıcından itibaren tüm kurumların koordineli şekilde hareket ettiğini belirterek, "Gediz'e bağlı Yenikent köyünde bir biçerdöverden kaynaklanan yangın meydana geldi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın buğday tarlalarından ormanlık alana sıçradı ve ciddi boyutlara ulaştı. Hamzabey Mahallesi'ne ulaşmaması için arkadaşlarımız hızlı şekilde müdahalede bulundu. Köyün çevresinde yangınlar devam etse de alınan tedbirlerle yerleşim yerini korumayı başardık" dedi.

Yangınla mücadelede AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma, itfaiye, belediye ve sağlık ekiplerinin koordineli ve özverili çalışmaları dikkat çekerken, Vali Işın tüm ekiplere gayretleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA