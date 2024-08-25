Kütahya\'da Ormanlık Alanda Yıldırım Düşmesi Sonucu Yangın Söndürüldü

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Kütahya'da ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çaldibi köyü yakınında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle birlikte yangın çıkarken, alevler hızla yayılmaya başladı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi. Yangına Tavşanlı Orman İşletmesi ve Balıköy arazözleri ile müdahale edildi. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA